Spitzenkandidaten als Puppen: Ampel-Aus wird auf Marionettenbühne satirisch aufgearbeitet

Augsburg - Die Kanzlerkandidaten buhlen in Bayern als Marionetten um die Gunst der Wähler: Bei dem aktuellen Kabarettprogramm der Augsburger Puppenkiste wird das Ampel-Aus in Berlin in einer Wohngemeinschaft mit dem Spitzenpersonal von SPD, Grünen, FDP und CDU aufgearbeitet. Während sich Kanzler Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner in dem Stück "Das Ende der Ampel-WG" als Bewohner streiten, hat Friedrich Merz auf der Puppenbühne den Part des Vermieters und CSU-Chef Markus Söder gibt den Hausmeister.