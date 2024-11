München (dpa/lby) - In Zeiten knapper Kassen haben sich die Staatsregierung und die kommunalen Spitzenverbände nach langem Ringen auf den kommunalen Finanzausgleich für 2025 verständigt. Der Kompromiss sieht vor, dass der Freistaat den Kommunen im nächsten Jahr fast 12 Milliarden Euro überweist. Das sind gut fünf Prozent oder 600 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr, wie Finanzminister Albert Füracker (CSU) nach dem abschließenden Spitzengespräch am Nachmittag in München sagte.