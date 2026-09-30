Spitze Einmündung: Motorradfahrer schwer verletzt

Im Bereich der Unfallstelle kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Der genaue Hergang ist nun Teil der laufenden Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Die Einmündung ist gut einsehbar und nicht verbaut, allerdings führt der spitze Winkel, in dem die Rennsteigstraße auf die Bahnhofstraße mündet, zu einer gewissen Herausforderung.