Spitze Einmündung Motorradfahrer schwer verletzt
Redaktion 30.09.2026 - 09:45 Uhr
Bei einem Unfall in Neuhaus am Rennweg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt, wie es zum Zusammenstoß an der Einmündung kam.
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Der Motorradfahrer erlitt laut Polizeibericht schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden.
Im Bereich der Unfallstelle kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Der genaue Hergang ist nun Teil der laufenden Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Die Einmündung ist gut einsehbar und nicht verbaut, allerdings führt der spitze Winkel, in dem die Rennsteigstraße auf die Bahnhofstraße mündet, zu einer gewissen Herausforderung.