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Spitze Einmündung Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Neuhaus am Rennweg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt, wie es zum Zusammenstoß an der Einmündung kam.

Spitze Einmündung: Motorradfahrer schwer verletzt
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Die Polizei im Einsatz (Symbolbild). Foto: Jens Kalaene/dpa

Ein Auto und ein Motorrad sind am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg= zusammengestoßen. Der Unfall passierte auf der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Rennsteigstraße.

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Der Motorradfahrer erlitt laut Polizeibericht schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden.

Im Bereich der Unfallstelle kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Der genaue Hergang ist nun Teil der laufenden Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Die Einmündung ist gut einsehbar und nicht verbaut, allerdings führt der spitze Winkel, in dem die Rennsteigstraße auf die Bahnhofstraße mündet, zu einer gewissen Herausforderung.