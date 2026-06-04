Spitz in Not: Dank Tierarzt startet Smoky in ein neues Leben

Schlechter Gesundheitszustand

Denn als der kastrierte Rüde vor wenigen Wochen im Ilmenauer Tierheim landete, befand er sich in gar keinem guten Zustand. Sein Besitzer konnte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um den Vierbeiner kümmern. „Das hatte Spuren hinterlassen: Sein beiges Fell war so stark verfilzt, dass es unter Narkose komplett geschoren werden musste. Dabei stellten wir fest, dass sein Geschirr teilweise eingewachsen war. Auch seine Krallen waren viel zu lang und die Zähne in schlechtem Zustand. Zusätzlich hat Smoky einen innenliegenden Hoden“, berichtet das Ilmenauer Tierheim über seinen Schützling.