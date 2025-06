Mit dem Ball am Fuß den Gegner ausdribbeln, mit den Mannschaftskameraden ein Tor bejubeln – Max, Martin und Benny lieben genau das am Fußball. Und noch so viel mehr. Dass die Jungs mit einem Handicap leben müssen, ist beim gemeinsamen Spiel auf dem grünen Rasen vergessen. Fußball verbindet – das ist die Botschaft von Spirit of Football und seiner gemeinsamen Aktion mit dem SV 09 Arnstadt und der Konrad-Adenauer-Stiftung.