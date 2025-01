In Manching arbeitet die Wehrtechnische Dienststelle für Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät der Bundeswehr, die bestellte Fluggeräte für die Luftwaffe testet. In dem Ort hat auch der Flugzeugbauer Airbus einen großen Rüstungsstandort. In Neuburg ist das Taktische Luftwaffengeschwader 74 stationiert, das mit seinen Eurofightern von dort aus rund um die Uhr den süddeutschen Luftraum überwacht. Die beiden Standorte sind daher besonders sicherheitsrelevant.