München (dpa/lby) - Extremismus-Ermittler suchen wegen insgesamt neun Fällen von Drohnensichtungen über bayerischen Bundeswehr-Standorten nach den Verantwortlichen. Allein an den besonders sicherheitsrelevanten Militärflughäfen in Manching und in Neuburg an der Donau seien zu sieben verschiedenen Zeitpunkten unbemannte Fluggeräte gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München.