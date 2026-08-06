Spionageabwehr: Verfassungsschutz stellt seine neue Spionageeinheit vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Blick auf eine wachsende Bedrohung durch Spionage und Sabotage aus dem Ausland stellt sich der hessische Verfassungsschutz neu auf. Künftig werde sich eine eigene Abteilung ausschließlich mit Spionage, hybriden Bedrohungen und Einflussnahme durch fremde Staaten befassen, kündigte Innenminister Roman Poseck (CDU) an. Einzelheiten will der Minister am Donnerstag (9.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz im Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in Wiesbaden erläutern. Bei dem Termin ist auch LfV-Präsident Bernd Neumann dabei.