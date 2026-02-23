Spionage-Vorwurf: Polen fasst mutmaßlichen Agenten - Spionage in Deutschland

Die Ermittler werfen dem 41-Jährigen vor, seit Juni 2024 in Deutschland, Polen und Litauen militärische Objekte sowie kritische Infrastruktur für den belarussischen Geheimdienst ausgespäht zu haben. In Deutschland, wo sich seine Ausspähversuche wohl vor allem auf Objekte im Norden konzentrierten, hielt er sich dem Vernehmen nach nur einige Tage auf.