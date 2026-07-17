Hybride Bedrohung. Der Begriff klingt so abstrakt. So, als würde er uns normale Bürger nichts angehen. Doch das ist falsch. Die hybride Bedrohung kann jeden von uns treffen. So wurde vor wenigen Wochen bekannt, dass eine russische Hackergruppe gezielt eine Sicherheitslücke in einem in deutschen Haushalten weit verbreiteten Internetrouter nutzen wollte, um Zugang zu privaten Daten und Nutzerkonten zu erlangen. Wäre der Angriff erfolgreich gewesen, hätten sich die Hacker im Internet als die Person ausgeben können, deren Router sie knacken wollten.