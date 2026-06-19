Die düstere Thriller-Serie, die auf dem französischen Spionagedrama "Le Bureau des Légendes" basiert, hat nichts mit dem Glamour von James Bond oder dem Spektakel von "Mission: Impossible" gemein. Sie zeigt eine knallharte, gnadenlose Branche, in der das Leben einzelner Menschen wenig zählt, wenn es ein größeres Ziel gibt. Der Zweck heiligt die Mittel.

Richard Gere vergleicht "The Agency" mit Agentenfilmklassikern wie "Ipcress – streng geheim" (1965) oder "Der Dialog" (1974), in denen Michael Caine und Gene Hackman sehr normale, authentische Menschen spielen. Der Hollywood-Veteran ließ Hintergrundinformation über Bosko aus dem Drehbuch streichen, um die Figur bewusst geheimnisvoll zu halten.

Zehn neuen Folgen ab 21. Juni bei Paramount+

Die virtuellen Fenster im Londoner CIA-Büro wirken übrigens nicht nur für die Zuschauer echt. "Wir tauchen so sehr darin ein, dass wir irgendwann aus dem Fenster schauen und die Boote auf der Themse beobachten, als säßen wir tatsächlich in einem Hochhaus und würden sie vorbeiziehen sehen", erzählt Richard Gere. "Das gibt uns sogar ein Gefühl der Entspannung."

In den zehn neuen Folgen von "The Agency" herrscht hingegen Hochspannung. Die neue Staffel startet am 21. Juni beim Streamingdienst Paramount+.