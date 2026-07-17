Spionage: Chef des Verfassungsschutzes warnt vor hybrider Bedrohung

Verschärft Russland seine Attacken vor der US-Wahl?

Auch der Ex-Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes, Arndt Freytag von Loringhoven, sieht eine Phase der Eskalation gekommen. "Besonders seit 2022 haben Intensität, Aggressivität und Breite von Cyberangriffen aus Russland auf Deutschland zugenommen", zitierte ihn das "Handelsblatt". Russland sei im Ukrainekrieg "erstaunlich in die Defensive geraten". Zugleich werde wegen der Zwischenwahlen in den USA das Zeitfenster kleiner, in dem Moskau noch auf Unterstützung von Präsident Donald Trump zählen könne: "Beides führt dazu, dass wir gerade mit einer weiteren Verschärfung rechnen müssen."