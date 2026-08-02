Spinnentiere Juckreiz im Sommer? Schuld sein könnte die Herbstgrasmilbe

Für Tiere gebe es spezielle Schutzmittel, die die Parasiten vom Stechen abhalten sollen. "Man muss wirklich darauf achten, dass man da keine humanmedizinischen Sachen verwendet", erklärt Bärsch. "Wir haben ja zum Beispiel einen anderen pH-Wert in der Haut als die Tiere – und das kann dann oft wirklich reizend wirken." Zudem empfiehlt die Tierärztin, nach einem Spaziergang alle Pfoten, den Bauch sowie die Leisten abzuspülen. Und wenn das Tier auffällig viel kratzt und an den betroffenen Stellen leckt, sollte man sich tierärztlichen Rat einholen.

Wann sind sie unterwegs?

Auch wenn sie Herbstgrasmilben oder nur Herbstmilben genannt werden, treten die Tierchen laut den Experten mit dem Beginn des Sommers auf. Ihre Hochzeit haben sie demnach im Juli und August.