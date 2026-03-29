So manchem Elternteil mag es wohl ganz recht sein, dass sich zwischen den großen Vogelspinnen und den Gesichtern ihrer aufgeregten Kinder noch eine dicke Scheibe Glas befindet. So stehen einige Mütter und Väter doch eher verhalten daneben, während die Kinder neugierig den Anblick der verschiedenen Insekten beobachten, die in den Terrarien der mobilen Spinnenausstellung Insectophobie an diesem Tag im CCS in Suhl zu finden sind.