Spielzeugmuseum Sonneberg: Wo Frau Holle auf Sonneberger Sagen trifft

Museumspädagogisches Programm
Auch für die kleinen Märchenentdecker hält das Deutsche Spielzeugmuseum ein besonderes Erlebnis bereit. Bereits seit Anfang Oktober bietet das Deutsche Spielzeugmuseum im Rahmen der Sonneberger Märchentage wieder sein museumspädagogisches Programm für Kindergarten- und Vorschulgruppen an.
Bei einer gemeinsamen Märchenstunde tauchen die Kinder in fantasievolle Geschichten ein, entdecken die Ausstellung und können anschließend selbst kreativ werden. Um allen Teilnehmern genügend Raum für die verschiedenen Aktivitäten zu bieten, werden größere Gruppen aufgeteilt.
Eine Anmeldung ist unter Telefon 03675 422634-19 oder per E-Mail an mp@deutschesspielzeugmuseum.de erforderlich.
Eintrittspreise
Für alle Veranstaltungen gelten die regulären Eintrittspreise des Deutschen Spielzeugmuseums: Erwachsene – 8 Euro, Kinder von 3 bis 17 Jahren – 4 Euro, Ermäßigungsberechtigte – 5 Euro, Familienkarte – 18 Euro. Bei einzelnen Angeboten fallen die genannten zusätzlichen Kostenbeiträge an.
Das Deutsche Spielzeugmuseum freut sich auf zahlreiche Besucher und ein märchenhaftes Wochenende voller Geschichten, Kreativität und gemeinsamer Erlebnisse.