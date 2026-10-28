Spielzeugmuseum Sonneberg: Wo Frau Holle auf Sonneberger Sagen trifft

Funkelnde Märchenwelt

Am Sonntag, 8. November, 11 bis 17 Uhr, wird eingeladen in „Frau Holles funkelnde Märchenwelt“. Unter Anleitung von Diplomdesignerin (FH) Lydia Stoppera entstehen fantasievolle Kulissen aus Papier, die die Geschichte von Goldmarie und Pechmarie lebendig werden lassen. Mit viel Liebe zum Detail können kleine und große Bastelfreunde dabei ihre ganz eigene Märchenwelt gestalten. Und wer bereits in den vergangenen Jahren mitgemacht hat, darf seine Kulissen nun um weitere Motive ergänzen. Für die Teilnahme wird zusätzlich zum Museumseintritt ein Kostenbeitrag von 5 Euro erhoben.