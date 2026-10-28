 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Wo Frau Holle auf Sonneberger Sagen trifft

Spielzeugmuseum Sonneberg Wo Frau Holle auf Sonneberger Sagen trifft

Märchenzauber im Spielzeugmuseum: Anlässlich der Sonneberger Märchentage erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Spielzeugmuseum Sonneberg: Wo Frau Holle auf Sonneberger Sagen trifft
1
Mit „Frau Holle, alles Kokolores“ bringt Falk Pieter Ulke vom Jungen Staatstheater Meiningen den beliebten Märchenklassiker am Sonntag, 8. November, in einer besonderen Inszenierung auf die Bühne. Foto: Christina Iberla

Ob heimische Mundart, fantasievolle Bastelangebote, eine besondere Buchvorstellung oder unterhaltsames Puppentheater – das Spielzeugmuseum lädt vom 6. bis 8. November dazu ein, in die Welt der Märchen einzutauchen und diese auf ganz unterschiedliche Weise zu erleben.

Nach der Werbung weiterlesen

Auftakt mit Marla un Legenden

Zum Auftakt ist am Freitag, 6. November, 14 bis 16 Uhr, „Marla un Legenden in Sumbarch un drummanümm“ angekündigt. Der Arbeitskreis Mundart Südthüringen nimmt bei dieser Lesung seine Besucher mit auf eine unterhaltsame Reise durch die Sagen- und Geschichtenwelt der Region. Dabei erwachen nicht nur überlieferte Märchen und Legenden zu neuem Leben, sondern auch die heimische Mundart mit ihrem ganz besonderen Charme.

Für einen gemütlichen Rahmen sorgt der Museums- und Geschichtsverein Sonneberg, der an diesem Nachmittag Kaffee und hausgemachten Kuchen zu kleinen Preisen anbietet. „So lässt sich der Ausflug in die heimische Erzähltradition bei einer Tasse Kaffee in geselliger Runde genießen“, heißt es in der Ankündigung.

Für die Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 4. November, unter Telefon 03675/422634-27 erforderlich.

Funkelnde Märchenwelt

Am Sonntag, 8. November, 11 bis 17 Uhr, wird eingeladen in „Frau Holles funkelnde Märchenwelt“. Unter Anleitung von Diplomdesignerin (FH) Lydia Stoppera entstehen fantasievolle Kulissen aus Papier, die die Geschichte von Goldmarie und Pechmarie lebendig werden lassen. Mit viel Liebe zum Detail können kleine und große Bastelfreunde dabei ihre ganz eigene Märchenwelt gestalten. Und wer bereits in den vergangenen Jahren mitgemacht hat, darf seine Kulissen nun um weitere Motive ergänzen. Für die Teilnahme wird zusätzlich zum Museumseintritt ein Kostenbeitrag von 5 Euro erhoben.

Unsere Empfehlung für Sie

Sonneberg: Piko-Lokomotive als Modell des Jahres ausgezeichnet

27.10.2026 14:00 Sonneberg Piko-Lokomotive als Modell des Jahres ausgezeichnet

Bei den Modellbautagen in Tulln wurde die Elektrolokomotive Rh 1067 von Piko zum „Modell des Jahres 2025“ gekürt.

Die Akademie der Kinder der Weltspielzeugstadt e.V. präsentiert am Sonntag, 8. November, in der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr ihr „Fantastisches Lernlesebuch“, ein außergewöhnliches Gemeinschaftsprojekt von Kindern für Kinder. Die jungen Künstler haben eigene Geschichten verfasst und liebevoll illustriert. Das Besondere: Ihre ursprünglichen Schreibfehler wurden bewusst beibehalten und laden die jungen Leser ab der zweiten Klasse dazu ein, diese spielerisch zu entdecken und selbst zu korrigieren. So verbindet das Buch Leseförderung mit Kreativität und eigenständigem Lernen.

Gemeinsam mit Diplomdesignerin (FH) Lydia Stoppera, die das Buch über drei Jahre hinweg gestalterisch begleitet hat, und der Gründerin der Kinderakademie, Regina Trutzl, stellen die jungen Autoren und Illustratoren ihr Werk persönlich vor. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Bücher signieren zu lassen.

Spaß mit Gockel Lores

Um 15 Uhr beginnt dann das Familientheater: Mit „Frau Holle, alles Kokolores“ bringt Falk Pieter Ulke vom Jungen Staatstheater Meiningen den beliebten Märchenklassiker in einer besonderen Inszenierung auf die Bühne.

Gockel Lores. Foto: Christina Iberla

Im Mittelpunkt steht Gockel Lores, ein stolzer Hahn, der für ein schmackhaftes Körnchen so einiges auf sich nimmt. Als er auf dem Hof der Witwe Schultz die Geschichte ihrer beiden ungleichen Töchter miterlebt, kann er nicht länger tatenlos zusehen. Kurzerhand beschließt er, der fleißigen Marie zur Seite zu stehen und dem Geschehen eine gute Wendung zu geben. Mit ausdrucksstarkem, pantomimischem Spiel und einer ungewöhnlichen, nonverbalen Erzählweise erhält das bekannte Grimm’sche Märchen einen ganz eigenen Charme.

Die rund 45-minütige Aufführung verspricht ein unterhaltsames Theatererlebnis für die ganze Familie und eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Zusätzlich zum Museumseintritt beträgt der Kostenbeitrag 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder.

Museumspädagogisches Programm

Auch für die kleinen Märchenentdecker hält das Deutsche Spielzeugmuseum ein besonderes Erlebnis bereit. Bereits seit Anfang Oktober bietet das Deutsche Spielzeugmuseum im Rahmen der Sonneberger Märchentage wieder sein museumspädagogisches Programm für Kindergarten- und Vorschulgruppen an.

Unsere Empfehlung für Sie

Sonneberg: Musikschule bereichert Märchentage

27.10.2026 17:30 Sonneberg Musikschule bereichert Märchentage

Angekündigt sind „Die Nachtigall“ und „Kleiner Dodo“ in der Wolke 14 sowie das Musical „Change your fate“ im Gesellschaftshaus.

Bei einer gemeinsamen Märchenstunde tauchen die Kinder in fantasievolle Geschichten ein, entdecken die Ausstellung und können anschließend selbst kreativ werden. Um allen Teilnehmern genügend Raum für die verschiedenen Aktivitäten zu bieten, werden größere Gruppen aufgeteilt.

Eine Anmeldung ist unter Telefon 03675 422634-19 oder per E-Mail an mp@deutschesspielzeugmuseum.de erforderlich.

Eintrittspreise

Für alle Veranstaltungen gelten die regulären Eintrittspreise des Deutschen Spielzeugmuseums: Erwachsene – 8 Euro, Kinder von 3 bis 17 Jahren – 4 Euro, Ermäßigungsberechtigte – 5 Euro, Familienkarte – 18 Euro. Bei einzelnen Angeboten fallen die genannten zusätzlichen Kostenbeiträge an.

Das Deutsche Spielzeugmuseum freut sich auf zahlreiche Besucher und ein märchenhaftes Wochenende voller Geschichten, Kreativität und gemeinsamer Erlebnisse.