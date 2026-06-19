Spielzeugmuseum Sonneberg: Sonderausstellung würdigt Bahn‑Designer

Bis heute prägen seine Ideen den Bahnverkehr. Eine Ausstellung im Sonneberger Spielzeugmuseum würdigt den Visionär hinter Farben, Formen und Konzepten.
Technik, Gestaltung und gesellschaftliche Verantwortung – kaum jemand hat diese Bereiche so konsequent miteinander verbunden wie Karl‑Dieter Bodack. Dem 2025 verstorbenen Ingenieur, Designer und Hochschulprofessor widmet das Deutsche Spielzeugmuseum derzeit eine Sonderausstellung, die weit mehr ist als ein Blick auf Eisenbahngeschichte.
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Unter dem Titel „Design und Innovation: Die Revolution im Bahnverkehr (1980 – 2000)“ wird bis zum 19. Juli ein Lebenswerk präsentiert, das den Schienenverkehr in Deutschland nachhaltig geprägt hat.
Ein besonderer Anlass für die Schau ist der Tag der Offenen Tür bei Piko am Samstag, 20. Juni, der Besucherzahlen im fünfstelligen Bereich nach Sonneberg zieht. Die Ausstellung ergänzt diesen Tag um eine gestalterische und historische Perspektive – und schlägt die Brücke zwischen realer Bahnwelt und detailgetreuer Modellumsetzung.
Ein Visionär hinter dem InterRegio
Bodack gilt als „Vater des InterRegio“ – jenes Zugsystems, das über Jahrzehnte Städte jenseits der großen Metropolen miteinander verband und Millionen Menschen komfortabel und bezahlbar reisen ließ.
Der Anspruch dahinter war ebenso einfach wie wegweisend: Mobilität sollte nicht nur wenigen vorbehalten sein, sondern allen. Der InterRegio wurde damit zum Symbol einer Bahn, die regionale Vernetzung stärkt und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.
Dabei war der Zug für Bodack nie nur ein technisches Produkt. Vielmehr verstand er ihn als „Lebensraum auf Zeit“, der Orientierung, Komfort und Würde bieten muss.
Design als Haltung
Die Ausstellung macht deutlich, dass Bodacks Arbeit weit über einzelne Fahrzeuge hinausging. Im Design Center der Deutschen Bundesbahn entwickelte er gemeinsam mit seinem Team eine neue gestalterische Sprache: Farben, Formen und Innenräume wurden gezielt eingesetzt, um Emotionen zu wecken und Orientierung zu schaffen.
So steht etwa das rote Fensterband des ICE für Geschwindigkeit, während der InterRegio mit seinem charakteristischen Blau Fernweh erzeugen sollte.
Grundlage war stets eine zentrale Frage: Was braucht der Mensch? Diese Haltung zog sich durch Bodacks gesamtes Schaffen – von der Gestaltung der Innenräume bis hin zu komplexen Verkehrskonzepten. Sein Denken verband technische Präzision mit sozialen und philosophischen Ansätzen und stellte konsequent den Menschen in den Mittelpunkt.
Vom FerienExpress zur Bahn der Regionen
Bereits in den 1970er Jahren machte Bodack mit innovativen Konzepten auf sich aufmerksam. So entwickelte er den TUI FerienExpress, einen Touristikzug mit durchdachten Raumangeboten – von Sitz- und Liegebereichen bis hin zu Treffpunkten und Bordgastronomie.
Diese Erfahrungen flossen später in den InterRegio ein, der als konsequente Weiterentwicklung zu einem prägenden Element moderner Bahngestaltung wurde. Ein besonderer Fokus der Ausstellung liegt auf dem Vergleich unterschiedlicher Mobilitätskonzepte.
So wird der InterRegio dem sogenannten Metropolitan gegenübergestellt – einem exklusiven Premiumzug. Während dieser auf Komfort für eine kleinere Zielgruppe setzte, stand der InterRegio für breite Zugänglichkeit und gesellschaftlichen Nutzen. Der direkte Vergleich zeigt, wie stark Verkehrssysteme auch gesellschaftliche Vorstellungen widerspiegeln.
Von der Praxis in die Lehre
Neben seiner Tätigkeit für die Bahn prägte Bodack auch die akademische Ausbildung. 1998 gründete er den Studiengang Integriertes Produktdesign an der Hochschule Coburg und vermittelte dort seinen ganzheitlichen Ansatz an eine neue Generation von Designerinnen und Designern.
Sein Ziel war es, Gestaltung als Verbindung von Technik, Wirtschaft, Psychologie und gesellschaftlicher Verantwortung zu verstehen.Dass die Ausstellung im Deutschen Spielzeugmuseum zu sehen ist, ist kein Zufall. In Kooperation mit dem Modelleisenbahnhersteller Piko werden Bodacks Entwürfe auch im Maßstab 1:87 erlebbar.
Karl‑Dieter Bodack hat Spuren hinterlassen – auf den Gleisen, in der Designlehre und im Verständnis von Mobilität. Sein Werk zeigt, dass Gestaltung mehr sein kann als reine Formgebung. Sie kann Menschen verbinden, Regionen stärken und Zukunft gestalten.
Karl-Dieter Bodack
Ingenieur, Designer und Hochschulprofessor: Karl‑Dieter Bodack (1938–2025) hat jedem dieser drei Bereiche seinen Stempel aufgedrückt. Geboren in Stuttgart, begann Bodack seine Laufbahn mit einer Ausbildung zum Betriebsschlosser, bevor er Maschinenbau und Design in Essen, Ulm, Stuttgart und Berkeley (USA) studierte. Seit 1970 war der Vordenker bei der Deutschen Bundesbahn tätig und prägte dort insbesondere im Design Center die Gestaltung von Zügen maßgeblich. Bodack gilt als Entwickler des InterRegio und als Mitgestalter des InterCity-Designs. Zudem entwarf der Tausendsassa unter anderem den TUI FerienExpress und setzte neue Maßstäbe für die Innenräume von Reisezügen. 1998 gründete er den Studiengang Integriertes Produktdesign an der Hochschule Coburg. Sein zentrales Anliegen war es, Mobilität konsequent vom Menschen her zu denken – Züge verstand er als „Lebensräume auf Zeit“.