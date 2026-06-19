Spielzeugmuseum Sonneberg: Sonderausstellung würdigt Bahn‑Designer

Diese Erfahrungen flossen später in den InterRegio ein, der als konsequente Weiterentwicklung zu einem prägenden Element moderner Bahngestaltung wurde. Ein besonderer Fokus der Ausstellung liegt auf dem Vergleich unterschiedlicher Mobilitätskonzepte.

1985 fand ein Wettbewerb des DB-Design Centers für das Corporate Design der Züge statt. Foto: Deutsches Spielzeugmuseum

So wird der InterRegio dem sogenannten Metropolitan gegenübergestellt – einem exklusiven Premiumzug. Während dieser auf Komfort für eine kleinere Zielgruppe setzte, stand der InterRegio für breite Zugänglichkeit und gesellschaftlichen Nutzen. Der direkte Vergleich zeigt, wie stark Verkehrssysteme auch gesellschaftliche Vorstellungen widerspiegeln.

Von der Praxis in die Lehre

Neben seiner Tätigkeit für die Bahn prägte Bodack auch die akademische Ausbildung. 1998 gründete er den Studiengang Integriertes Produktdesign an der Hochschule Coburg und vermittelte dort seinen ganzheitlichen Ansatz an eine neue Generation von Designerinnen und Designern.

Unsere Empfehlung für Sie Tag der offenen Tür bei Piko Schienen-Kult und Design-Klassik Der Modellbauhersteller Piko veranstaltet einen Tag der offenen Tür und das Deutsche Spielzeugmuseum lädt zum Begleitprogramm ein.

Sein Ziel war es, Gestaltung als Verbindung von Technik, Wirtschaft, Psychologie und gesellschaftlicher Verantwortung zu verstehen.Dass die Ausstellung im Deutschen Spielzeugmuseum zu sehen ist, ist kein Zufall. In Kooperation mit dem Modelleisenbahnhersteller Piko werden Bodacks Entwürfe auch im Maßstab 1:87 erlebbar.

Karl‑Dieter Bodack hat Spuren hinterlassen – auf den Gleisen, in der Designlehre und im Verständnis von Mobilität. Sein Werk zeigt, dass Gestaltung mehr sein kann als reine Formgebung. Sie kann Menschen verbinden, Regionen stärken und Zukunft gestalten.

Karl-Dieter Bodack



Ingenieur, Designer und Hochschulprofessor: Karl‑Dieter Bodack (1938–2025) hat jedem dieser drei Bereiche seinen Stempel aufgedrückt. Geboren in Stuttgart, begann Bodack seine Laufbahn mit einer Ausbildung zum Betriebsschlosser, bevor er Maschinenbau und Design in Essen, Ulm, Stuttgart und Berkeley (USA) studierte. Seit 1970 war der Vordenker bei der Deutschen Bundesbahn tätig und prägte dort insbesondere im Design Center die Gestaltung von Zügen maßgeblich. Bodack gilt als Entwickler des InterRegio und als Mitgestalter des InterCity-Designs. Zudem entwarf der Tausendsassa unter anderem den TUI FerienExpress und setzte neue Maßstäbe für die Innenräume von Reisezügen. 1998 gründete er den Studiengang Integriertes Produktdesign an der Hochschule Coburg. Sein zentrales Anliegen war es, Mobilität konsequent vom Menschen her zu denken – Züge verstand er als „Lebensräume auf Zeit“.



