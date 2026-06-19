 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Sonderausstellung würdigt Bahn‑Designer

Spielzeugmuseum Sonneberg Sonderausstellung würdigt Bahn‑Designer

Bis heute prägen seine Ideen den Bahnverkehr. Eine Ausstellung im Sonneberger Spielzeugmuseum würdigt den Visionär hinter Farben, Formen und Konzepten.

Spielzeugmuseum Sonneberg: Sonderausstellung würdigt Bahn‑Designer
1
Auwi Stübbe (links, 1. Vorsitzender des Coburger Designforums Oberfranken), Christine Spiller (Leiterin Spielzeugmuseum) und Rainer Landwehr (Piko-Geschäftsführer) eröffneten die Sonderausstellung „Design und Innovation: Die Revolution im Bahnverkehr (1980 – 2000)“. Foto: Piko Spielwaren GmbH

Technik, Gestaltung und gesellschaftliche Verantwortung – kaum jemand hat diese Bereiche so konsequent miteinander verbunden wie Karl‑Dieter Bodack. Dem 2025 verstorbenen Ingenieur, Designer und Hochschulprofessor widmet das Deutsche Spielzeugmuseum derzeit eine Sonderausstellung, die weit mehr ist als ein Blick auf Eisenbahngeschichte.

Nach der Werbung weiterlesen

Unter dem Titel „Design und Innovation: Die Revolution im Bahnverkehr (1980 – 2000)“ wird bis zum 19. Juli ein Lebenswerk präsentiert, das den Schienenverkehr in Deutschland nachhaltig geprägt hat.

Karl-Dieter Bodack baute den interdisziplinären Studiengang Integriertes Produktdesign an der Hochschule Coburg auf, welcher zum Wintersemester 1999/2000 offiziell eingerichtet wurde Foto: Piko Spielwaren GmbH

Ein besonderer Anlass für die Schau ist der Tag der Offenen Tür bei Piko am Samstag, 20. Juni, der Besucherzahlen im fünfstelligen Bereich nach Sonneberg zieht. Die Ausstellung ergänzt diesen Tag um eine gestalterische und historische Perspektive – und schlägt die Brücke zwischen realer Bahnwelt und detailgetreuer Modellumsetzung.

Ein Visionär hinter dem InterRegio

Bodack gilt als „Vater des InterRegio“ – jenes Zugsystems, das über Jahrzehnte Städte jenseits der großen Metropolen miteinander verband und Millionen Menschen komfortabel und bezahlbar reisen ließ.

Der Anspruch dahinter war ebenso einfach wie wegweisend: Mobilität sollte nicht nur wenigen vorbehalten sein, sondern allen. Der InterRegio wurde damit zum Symbol einer Bahn, die regionale Vernetzung stärkt und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Unsere Empfehlung für Sie

Spielzeugstadt: Sonneberg und sein Vorzeige-Unternehmen

18.06.2026 19:30 Spielzeugstadt Sonneberg und sein Vorzeige-Unternehmen

Augmented Reality, eine Guss-Modelleisenbahn und jede Menge Geschichte: Der Piko-Platz zeigt, wie eng Stadt und Unternehmen verbunden sind.

Dabei war der Zug für Bodack nie nur ein technisches Produkt. Vielmehr verstand er ihn als „Lebensraum auf Zeit“, der Orientierung, Komfort und Würde bieten muss.

Design als Haltung

Die Ausstellung macht deutlich, dass Bodacks Arbeit weit über einzelne Fahrzeuge hinausging. Im Design Center der Deutschen Bundesbahn entwickelte er gemeinsam mit seinem Team eine neue gestalterische Sprache: Farben, Formen und Innenräume wurden gezielt eingesetzt, um Emotionen zu wecken und Orientierung zu schaffen.

So steht etwa das rote Fensterband des ICE für Geschwindigkeit, während der InterRegio mit seinem charakteristischen Blau Fernweh erzeugen sollte.

Bodack brachte bei der deutschen Bahn Farbe ins Spiel. Jede Kolorierung hatte ihre Bedeutung. Foto: Piko Spielwaren GmbH

Grundlage war stets eine zentrale Frage: Was braucht der Mensch? Diese Haltung zog sich durch Bodacks gesamtes Schaffen – von der Gestaltung der Innenräume bis hin zu komplexen Verkehrskonzepten. Sein Denken verband technische Präzision mit sozialen und philosophischen Ansätzen und stellte konsequent den Menschen in den Mittelpunkt.

Vom FerienExpress zur Bahn der Regionen

Bereits in den 1970er Jahren machte Bodack mit innovativen Konzepten auf sich aufmerksam. So entwickelte er den TUI FerienExpress, einen Touristikzug mit durchdachten Raumangeboten – von Sitz- und Liegebereichen bis hin zu Treffpunkten und Bordgastronomie.

Unsere Empfehlung für Sie

Modellbahn-Mekka: Piko investiert 750.000 Euro in Standort Sonneberg

16.06.2026 19:30 Modellbahn-Mekka Piko investiert 750.000 Euro in Standort Sonneberg

Wachstum, neue Modelle und ein klares Standortbekenntnis: Der Sonneberger Modelleisenbahnhersteller Piko zeigt sich stark – und lädt am Samstag zum Großereignis ein.

Diese Erfahrungen flossen später in den InterRegio ein, der als konsequente Weiterentwicklung zu einem prägenden Element moderner Bahngestaltung wurde. Ein besonderer Fokus der Ausstellung liegt auf dem Vergleich unterschiedlicher Mobilitätskonzepte.

1985 fand ein Wettbewerb des DB-Design Centers für das Corporate Design der Züge statt. Foto: Deutsches Spielzeugmuseum

So wird der InterRegio dem sogenannten Metropolitan gegenübergestellt – einem exklusiven Premiumzug. Während dieser auf Komfort für eine kleinere Zielgruppe setzte, stand der InterRegio für breite Zugänglichkeit und gesellschaftlichen Nutzen. Der direkte Vergleich zeigt, wie stark Verkehrssysteme auch gesellschaftliche Vorstellungen widerspiegeln.

Von der Praxis in die Lehre

Neben seiner Tätigkeit für die Bahn prägte Bodack auch die akademische Ausbildung. 1998 gründete er den Studiengang Integriertes Produktdesign an der Hochschule Coburg und vermittelte dort seinen ganzheitlichen Ansatz an eine neue Generation von Designerinnen und Designern.

Unsere Empfehlung für Sie

Tag der offenen Tür bei Piko: Schienen-Kult und Design-Klassik

16.06.2026 15:00 Tag der offenen Tür bei Piko Schienen-Kult und Design-Klassik

Der Modellbauhersteller Piko veranstaltet einen Tag der offenen Tür und das Deutsche Spielzeugmuseum lädt zum Begleitprogramm ein.

Sein Ziel war es, Gestaltung als Verbindung von Technik, Wirtschaft, Psychologie und gesellschaftlicher Verantwortung zu verstehen.Dass die Ausstellung im Deutschen Spielzeugmuseum zu sehen ist, ist kein Zufall. In Kooperation mit dem Modelleisenbahnhersteller Piko werden Bodacks Entwürfe auch im Maßstab 1:87 erlebbar.

Karl‑Dieter Bodack hat Spuren hinterlassen – auf den Gleisen, in der Designlehre und im Verständnis von Mobilität. Sein Werk zeigt, dass Gestaltung mehr sein kann als reine Formgebung. Sie kann Menschen verbinden, Regionen stärken und Zukunft gestalten.

Karl-Dieter Bodack

 
Ingenieur, Designer und Hochschulprofessor: Karl‑Dieter Bodack (1938–2025) hat jedem dieser drei Bereiche seinen Stempel aufgedrückt. Geboren in Stuttgart, begann Bodack seine Laufbahn mit einer Ausbildung zum Betriebsschlosser, bevor er Maschinenbau und Design in Essen, Ulm, Stuttgart und Berkeley (USA) studierte. Seit 1970 war der Vordenker bei der Deutschen Bundesbahn tätig und prägte dort insbesondere im Design Center die Gestaltung von Zügen maßgeblich. Bodack gilt als Entwickler des InterRegio und als Mitgestalter des InterCity-Designs. Zudem entwarf der Tausendsassa unter anderem den TUI FerienExpress und setzte neue Maßstäbe für die Innenräume von Reisezügen. 1998 gründete er den Studiengang Integriertes Produktdesign an der Hochschule Coburg. Sein zentrales Anliegen war es, Mobilität konsequent vom Menschen her zu denken – Züge verstand er als „Lebensräume auf Zeit“.

 
 