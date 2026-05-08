Spielzeugmuseum Sonneberg: Kunst und Kulinarik rund ums Puppenfestival

Kristina Jakobs inmitten der Wald- und Wiesenkinder. Foto: Schirmtheater Musenkuss

Dass Sonneberg auf einem Fundament aus Erfindergeist gewachsen ist, zeigt sich am Tag der Deutschen Spielzeugstraße am 13. Mai. In einem offenen Workshop können Besucher mit dem historischen Werkstoff Papiermaché experimentieren. Der Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 14. Mai, widmet sich dann ganz der Familie. Während Zinngießer Ingo ab 10 Uhr zum kreativen Mitmachen einlädt, entführt das Schirmtheater Musenkuss um 14:30 Uhr die kleinen und großen Gäste mit Harfenklängen in die zauberhafte Welt der Wald- und Wiesenkinder nach Motiven der Puppenkünstlerin Christa Mann. Für diesen Ausflug in die Märchenwelt wird ein kleiner Beitrag von drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder erhoben, der zusätzlich zum regulären Museumseintritt anfällt.