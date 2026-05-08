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  6. Kunst und Kulinarik rund ums Puppenfestival

Spielzeugmuseum Sonneberg Kunst und Kulinarik rund ums Puppenfestival

Das Deutsche Spielzeugmuseum lädt zum Internationalen Puppenfestival 2026. Vom 10. bis 17. Mai gibt es ein hochkarätiges Programm mit Ausstellung, Workshops und Führungen.

Spielzeugmuseum Sonneberg: Kunst und Kulinarik rund ums Puppenfestival
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Roland Wozniak in seinem Element. Foto: DSM

In den nächsten Tagen lockt das Internationale Puppen-Festival die Weltspitze der Puppen- und Bärenkunst nach Neustadt und Sonneberg. Dann verwandelt sich auch das Deutsche Spielzeugmuseum in eine lebendige Bühne für Designgeschichte und Tradition. „Das Herzstück des diesjährigen Programms bildet die Sonderausstellung ,Retrospektive Renate Müller – 60 Jahre Spielzeug und Design’, erklärt die stellvertretende Museumsleiterin Julia Thomae. Die Werkschau ehre die international renommierte Sonneberger Designerin, „deren Arbeiten die Grenze zwischen Kunstwerk und therapeutischem Spielobjekt fließend überschreiten.“ Als besonderen Höhepunkt für Fachbesucher hebt Julia Thomae das Meet & Greet am Samstag, 16. Mai, hervor, bei dem Renate Müller zwischen 10 und 1 Uhr persönlich im Museum anzutreffen ist.

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Modernes Spielzeugdesign

Flankiert wird die Ausstellung vom fachlichen Diskurs: Am Mittwochabend, 13. Mai, referieren die Designerinnen Carmen Leutheuser und Antje-Biana Schott um 18.30 Uhr unter dem Titel „Vom Impuls zur Zukunft“ über die komplexen Gestaltungsprozesse im modernen Spielzeugdesign. Hierzu wird um eine Anmeldung gebeten (siehe Infokasten). Anlässlich dieser Veranstaltung öffnet das Haus an diesem Abend seine Türen für alle Gäste zum ermäßigten Eintrittspreis. Passend dazu hält der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein bereits ab 17.30 Uhr Snacks sowie regionale Weine und Erfrischungen zum kleinen Preis bereit.

Kristina Jakobs inmitten der Wald- und Wiesenkinder. Foto: Schirmtheater Musenkuss

Dass Sonneberg auf einem Fundament aus Erfindergeist gewachsen ist, zeigt sich am Tag der Deutschen Spielzeugstraße am 13. Mai. In einem offenen Workshop können Besucher mit dem historischen Werkstoff Papiermaché experimentieren. Der Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 14. Mai, widmet sich dann ganz der Familie. Während Zinngießer Ingo ab 10 Uhr zum kreativen Mitmachen einlädt, entführt das Schirmtheater Musenkuss um 14:30 Uhr die kleinen und großen Gäste mit Harfenklängen in die zauberhafte Welt der Wald- und Wiesenkinder nach Motiven der Puppenkünstlerin Christa Mann. Für diesen Ausflug in die Märchenwelt wird ein kleiner Beitrag von drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder erhoben, der zusätzlich zum regulären Museumseintritt anfällt.

Spezielle Führungen mit Fachleuten

Wer tiefer in die Sammlungsgeschichte eintauchen möchte, kann an spezialisierten Rundgängen teilnehmen. Experten wie Christine Spiller und Roland Spielmann führen am Freitag und Samstag sowohl durch die Design-Sonderausstellung als auch durch die traditionsreiche Puppenetage des Hauses.

Die Designerinnen Carmen Leutheuser und Antje-Biana Schott referieren über modernes Spielzeugdesign. Foto: Carmen Leutheuser und Antje-Biana Schott

Der Samstagnachmittag, 16. Mai, steht zudem im Zeichen regionaler Verbundenheit: Um 14 Uhr bringen die Kuckuckskinder des gleichnamigen Faschingsvereins mit ihrem Auftritt „Kinderwelt“ tänzerischen Schwung ins Museum.

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Die Stadt Sonneberg informiert über das alljährlich wiederkehrende Puppenfestival in den Partnerstädten Sonneberg und Neustadt bei Coburg.

Den glanzvollen Abschluss findet die Festivalwoche am Sonntag, 17. Mai, zum Internationalen Museumstag. Hier wird Geschichte zur lebendigen Begegnung: Roland Spielmann schlüpft in die Rolle des Theaterherzogs Georg II. und lädt um 10.30 Uhr sowie 14.30 Uhr zur herzoglichen Audienz. In einer exklusiven Gewandführung präsentiert er den Gästen seine ganz persönlichen Lieblingsstücke der Sammlung. Während die Teilnahme an den Führungen kostenfrei ist, wird lediglich der reguläre Museumseintritt erhoben.

Genuss mit Kombiticket und Bändchen

Für das leibliche Wohl sorgt am Donnerstag und Samstag das Team des Museums- und Geschichtsvereins im Museumscafé mit süßen und deftigen Angeboten. Ein besonderer Höhepunkt für Genießer wartet am Freitag: Die benachbarte Pizzeria versorgt die Gäste direkt gegenüber dem Museum ab 15 Uhr mit frischen Pizzen, Pasta, Salat und erfrischenden Kaltgetränken.

Um die volle Vielfalt des Festivals entspannt genießen zu können, bietet das Museum die offizielle Kombikarte inklusive Festivalbändchen an. Für 16 Euro ermöglicht diese den Eintritt zu sämtlichen beteiligten Institutionen, Firmen und Ausstellungen sowie die kostenfreie Nutzung des Busshuttles zwischen Sonneberg und Neustadt bei Coburg. „Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns die faszinierende Verbindung von Tradition und Moderne zu feiern und die Welt des Spielzeugs in all ihren Facetten neu zu entdecken“, so Julia Thomae abschießend.

Detaillierte Informationen zum Festivalprogramm gibt es im Internet.

www.puppenfestival-neustadt.de