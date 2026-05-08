Spielzeugmuseum Sonneberg: Kunst und Kulinarik rund ums Puppenfestival

In den nächsten Tagen lockt das Internationale Puppen-Festival die Weltspitze der Puppen- und Bärenkunst nach Neustadt und Sonneberg. Dann verwandelt sich auch das Deutsche Spielzeugmuseum in eine lebendige Bühne für Designgeschichte und Tradition. „Das Herzstück des diesjährigen Programms bildet die Sonderausstellung ,Retrospektive Renate Müller – 60 Jahre Spielzeug und Design’, erklärt die stellvertretende Museumsleiterin Julia Thomae. Die Werkschau ehre die international renommierte Sonneberger Designerin, „deren Arbeiten die Grenze zwischen Kunstwerk und therapeutischem Spielobjekt fließend überschreiten.“ Als besonderen Höhepunkt für Fachbesucher hebt Julia Thomae das Meet & Greet am Samstag, 16. Mai, hervor, bei dem Renate Müller zwischen 10 und 1 Uhr persönlich im Museum anzutreffen ist.