Das erste Kind, das zu Weihnachten Geschenke erhielt? Jesus, der Sohn von Maria und Josef. Steht in der Heiligen Schrift. Laut Matthäusevangelium schenken ihm die Weisen aus dem Osten Gold, Weihrauch und Myrrhe. 2025 Jahre heißen die Gabenbringer nicht mehr Caspar, Balthasar und Melchior. Sie wissen kaum noch, was Myrrhe und Weihrauch ist. Sie haben aber ein wenig Gold dabei: hauchfein in Zehntel- und Hundertstelgramm verarbeitet in Computern, Smartphones und Elektronik-Spielzeug. Geschenke, das große Thema der Weihnachtszeit: Wie haben sie sich verändert?