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  6. Belcanto gratuliert musikalisch

Spielzeugmuseum Sonneberg Belcanto gratuliert musikalisch

Mit einem A-Capella-Konzert gratuliert der Chor Belcanto standesgemäß zum 125. Geburtstag des Spielzeugmuseums Sonneberg. Um Spenden für den Museumsverein wird gebeten.

Spielzeugmuseum Sonneberg: Belcanto gratuliert musikalisch
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Belcanto, Teil des Judenbacher Männerchores, tritt am 6. April im Spielzeugmuseum auf. Foto: Belacanto

Ein Ständchen in Ehren... stilecht wollen die Mitglieder von Belcanto, die kleine Besetzung des Judenbacher Männerchors, dem Spielzeugmuseum zu seinem 125. Geburtstag gratulieren. Die Vokalgruppe lädt zu einem Frühlingskonzert am Ostermontag, 6. April, ins Museum ein. „Wenn um 17 Uhr die ersten Akkorde im historischen Treppenhaus des Deutschen Spielzeugmuseums erklingen, verschmelzen Tradition und lebendige Chorkultur zu einem besonderen Erlebnis“, verspricht Julia Thomae, stellvertretende Museumsleiterin. Das Ensemble präsentiert ein Repertoire, das den Bogen von nostalgischem Charme bis hin zu moderner A-cappella-Kunst spannt. Die Gäste dürfen sich auf eine musikalische Reise vom Mittelalter bis in die Gegenwart, mit Klassikern von den Beatles bis zu den Prinzen, freuen.

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Der Eintritt zum Konzert am 6. April ist frei. Anstelle eines festen Entgelts bitten die Akteure um eine freiwillige Spende. Die gesammelten Mittel kommen in voller Höhe dem Sonneberger Museums- und Geschichtsverein zugute. Damit unterstützen die Besucher direkt die wertvolle Arbeit des Fördervereins, der sich leidenschaftlich für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Deutschen Spielzeugmuseums einsetzt. Einlass zum Konzert ist bereits um 16.30 Uhr.