Spielzeugmuseum Sonneberg: Belcanto gratuliert musikalisch

Ein Ständchen in Ehren... stilecht wollen die Mitglieder von Belcanto, die kleine Besetzung des Judenbacher Männerchors, dem Spielzeugmuseum zu seinem 125. Geburtstag gratulieren. Die Vokalgruppe lädt zu einem Frühlingskonzert am Ostermontag, 6. April, ins Museum ein. „Wenn um 17 Uhr die ersten Akkorde im historischen Treppenhaus des Deutschen Spielzeugmuseums erklingen, verschmelzen Tradition und lebendige Chorkultur zu einem besonderen Erlebnis“, verspricht Julia Thomae, stellvertretende Museumsleiterin. Das Ensemble präsentiert ein Repertoire, das den Bogen von nostalgischem Charme bis hin zu moderner A-cappella-Kunst spannt. Die Gäste dürfen sich auf eine musikalische Reise vom Mittelalter bis in die Gegenwart, mit Klassikern von den Beatles bis zu den Prinzen, freuen.