Spielzeugmuseum: Sandmännchen feiert Geburtstag

Am Freitag vor 65 Jahren, am 22. November 1959, ging das Sandmännchen mit seinem Abendgruß erstmals auf Sendung. Zum Geburtstag am Freitag lädt das Deutsche Spielzeugmuseum von 14 bis 17 Uhr Kinder mit ihren Familien zur Geburtstagsfeier ein. Die kleinen Gäste können sich von 14 bis 16 Uhr in der kuscheligen Leseecke der Sonderausstellung auf entspannende Vorlesegeschichten aus Sandmännchens Traumwelt freuen. Wer hilft eigentlich dem Sandmännchen beim Einschlafen? Diese Frage stellt sich ein kleiner Junge im Handpuppentheater. Die Mitarbeiterinnen des Museums spielen dort um 16 Uhr und 16.30 Uhr für die Gäste ein kurzes Stück in der Art des täglichen Abendgrußes. Anschließend haben die Kinder die Möglichkeit, mit Sandmännchen, Pittiplatsch, Schnatterinchen und anderen Märchenwaldfiguren selbst Geschichten zu erfinden und aktiv spielen.