Weit über 200 Teilnehmer beteiligten sich am Laufabenteuer der Extraklasse – dem 6. Sonneberger Spielzeuglauf unter der Federführung des Vereins Leichtathletik Sonneberg e. V., in gemeinsamer Regie mit der Stadt Sonneberg. Diese einzigartige Laufveranstaltung scheint ein Stadt- und Naturerlebnis in perfekter Harmonie zu verbinden. So freuten sich Bürgermeister Dr. Heiko Voigt und Organisationschefin Kati Nimz mit ihrem engagierten Team von über 50 Ehrenamtlichen auch über den neuen Teilnehmerrekord. Gar „Schwerstarbeit“ hatte der Bürgermeister als Starter zu leisten, um die vielen Teilnehmer in den verschiedensten Altersklassen auf die ausgeschriebenen Strecken von 400 Meter bis zum Hauptlauf über neun Kilometer zu schicken. „Der Spielzeuglauf ist mittlerweile ein hervorragendes sportliches Markenzeichen und macht unserem Namen als Spielzeugstadt alle Ehre.“