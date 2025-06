Spielzeughersteller: Dass dieses Schaufenster „Früchte trägt“

Das von den Azubis gestaltete Schaufenster. Foto: Stadt Sonneberg/C. Heinkel

Wer sich interessiert, hat Gelegenheit, hier wichtige Fakten zu ziehen. Und: Noch bis zum Schuljahresbeginn 2025/26 in Thüringen steht der Weg zur dreijährigen dualen Ausbildung an der SBBS offen. Einzige Voraussetzung ist ein Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen aus der Spielzeugbranche, wie zum Beispiel der Heunec Plüschspielwaren GmbH & Co. KG. „Wir haben hier in Sonneberg die bundesweit einzige Fachklasse in diesem Bereich“, sagt Patrick Reiche, Abteilungsleiter berufliche Bildung an der SBBS. Zusätzlich zum Blockunterricht an der SBBS werden Lehrgänge im Sonneberger Ausbildungszentrum (SAZ) in den Werkstoffen Holz, Kunststoff, Metall und Textil absolviert. Nach dem Abschluss kann in allen Fachbereichen der Spielzeugindustrie gearbeitet werden, als Musterentwickler, Restaurateur oder in Reparaturwerkstätten.