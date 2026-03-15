Volkseigene Puppenfabrik

Hergestellt wurde Steffi im Volkseigenen Betrieb (VEB) Puppenfabrik Biggi in Waltershausen: Historische Fotos zeigen Frauen, wie sie in der Fabrik am Fließband die Puppenteile montieren. Schon als die DDR-Wirtschaft zusammenbrach, gab es laut Stadt Waltershausen im Puppenwerk zwei große Entlassungswellen, die Wende verbesserte die Situation nicht. Noch heute zeugt das Heimatmuseum im Schloss Tenneberg von der langen Puppen-Tradition der Kleinstadt Waltershausen. Auch einige Steffis gehören dort und auch im Deutschen Spielzeugmuseum in Sonneberg in Südthüringen zur Sammlung.

Und heute?

Nicht immer landeten Puppen, Auto- und Eisenbahnmodelle damals in den Leipziger, Erfurter oder Rostocker Kinderzimmern. Dem Patentamt zufolge wurde die Puppe Steffi häufig exportiert und gern auch Staatsgästen als Geschenk überreicht. DDR-Spielzeug galt als Devisenbringer.

Wer damals eine Steffi-Puppe kaufen wollte, musste 16 DDR-Mark bezahlen – zum Vergleich: Hausschuhe gab es für elf Mark. Heute sind die Modelle je nach Zustand mal 20, mal 200 Euro wert, schätzt Dorfmann. "Entscheidend für den Preis ist, ob die Puppe bespielt wurde, Originalkleidung trägt, welchen Haarschnitt sie hat und ob noch ein Original-Karton dabei ist", zählt die Fachfrau auf. "Die Leute, die die Puppe heute sammeln, haben meist schon als Kind damit gespielt."

Übrigens, mit der Steffi LOVE-Puppe, die die Simba-Dickie-Gruppe heute vertreibt, hat die DDR-Steffi nichts zu tun. Steffi LOVE sei 1987 eingeführt worden und der Name sei schlicht auf den zu dieser Zeit beliebten Mädchenvornamen zurückzuführen, heißt es aus der Presseabteilung des Spielzeugwaren-Herstellers mit Sitz in Fürth.