Es ist eine Verneigung vor Georg II. und seinem Team. Als „Die Meininger“ hatte die Schauspieltruppe ab 1887 mit Schillers romantischer Tragödie „Die Jungfrau von Orleans“ ihren letzten großen Gastspielerfolg in ganz Europa. Wenn am Freitag die Jubelspielzeit zum 200. Herzogs-Geburtstag mit der Premiere des bildgewaltigen Schauspiels eröffnet wird, dann ist das schon etwas Besonderes. Üblicherweise ist der Auftakt dem Musiktheater vorbehalten. Dem Herzog lag aber nun einmal das Schauspiel am Herzen, damit machte er die Meininger und ihr Theater groß. „Wir erweisen dem eine Reverenz“, sagt die Pressesprecherin.