Nürnberg - Mit einer Neuausrichtung der Marke und neuen Zielgruppen will der Playmobilhersteller Horst Brandstätter Group wieder Rückenwind bekommen. "Wir wollen auf jeden Fall wieder signifikant wachsen und langfristig wachsen", sagte Playmobil-Vorstand Bahri Kurter vor der Eröffnung der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg. In den vergangenen Jahren war es für die Traditionsmarke nicht gut gelaufen. 700 Stellen hatte das Unternehmen aus dem mittelfränkischen Zirndorf in der Folge abgebaut.