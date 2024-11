Wildeshausen - Seit Monaten wird gerätselt, wer im niedersächsischen Wildeshausen kleine Spielzeugfiguren in der Stadt aufstellt - nun hat sich die Initiatorin oder der Initiator gemeldet. Der Kopf hinter der Aktion möchte anonym bleiben, teilte die Stadt mit. Ziel sei es gewesen, "den Menschen in diesen manchmal schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und an die schönen Seiten des Lebens erinnern."