Frank Schwalenberg heißt der neue Mann an der Seitenlinie des Fußball-Thüringenligisten Spielvereinigung Geratal. Der 61-Jährige war während seiner Karriere vor allem im Frauenfußball aktiv, coachte unter anderem in der Saison 05/06 die Bundesligamannschaft vom FSV Frankfurt. Danach folgte ein Arrangement beim SV Werder Bremen. Zuvor war er auch für den 1. FC Union Berlin tätig. In der Saison 2017/18 führte sein Weg dann erstmals nach Thüringen: Dort übernahm er den 1. FFC Saalfeld in der Thüringenliga. Frank Schalenberg konnte die Mannschaft zur Vize-Thüringenmeisterschaft führen. Später – in der Spielzeit 19/20 – trainierte er noch die neugegründete Frauennmannschaft vom FC Carl Zeiss Jena und führte diese erfolgreich zur Meisterschaft. „Er ist Inhaber der A-Lizenz und bringt ein unglaubliches fußballerisches Wissen mit“, heißt es von Seite der Spielvereinigung. Offiziell vorgestellt wird der neue Trainer am 14. Januar in Geraberg.