Eigentlich sind Spielausfälle in der nass-kalten Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Doch der Ablauf der vergangenen Wochen lässt vor allem beim Erlauer SV Grün-Weiß einige Fragen offen. Ursprünglich sollte das Duell am 1. November stattfinden. Die Stadt Suhl sperrte damals jedoch sämtliche Plätze – während andere Vereine in der Region am selben Wochenende durchaus spielen konnten. Erlau legte daraufhin Protest gegen die Absage ein, doch dieser wurde in erster Instanz abgewiesen. Als neuer Termin wurde der 13. Dezember festgelegt. Doch auch dieses Datum hielt nicht. Erneut erfolgte eine Platzsperre von der Stadt Suhl, sodass schon am Mittwoch vor der Begegnung die zweite Absage feststand.