Über das Genre habe sie die Gefühle des Gruselns und der Angst leichter zugänglich machen können, erklärte Ren. Zumal Geistergeschichten in Taiwan und China tief in der Kultur verankert seien. "Die Idee, dass die Geister der Ahnen im Haus präsent sind, ist hier weit verbreitet."

Mütter-Töchter-Beziehung im Fokus

Die Geschichte erstreckt sich über drei Generationen einer deutsch-chinesischen Familie. In jeder Epoche werden die damaligen Themen aufgegriffen, darunter auch der Alltagsrassismus der 90er. Und es geht laut dem produzierenden Sender SWR um die Frage: Sind wir dazu verdammt, die tragischen Fehler unserer Eltern und Großeltern zu wiederholen?

Im Mittelpunkt stehen starke Frauen, jede hat auf ihre Weise mit Widrigkeiten zu kämpfen. Auch das habe teils biografische Gründe, sagte Ren. Die Frauen in ihrer Familie hätten sie stark geprägt. Und immer wieder habe sie festgestellt, welche Rolle das Verhältnis von Müttern zu ihren Töchtern spiele.

Erfahrungen, die wohl viele teilen. Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin dieses Jahr wurde "House of Yang" uraufgeführt. Die Resonanz sei gut gewesen, berichtete Ren. "Viele können sich mit so einer Familiengeschichte identifizieren." Da spielten die besonderen Nuancen der Serie keine Rolle.

Dort bleibt manche Frage offen. Wer sich auf das Mystisch-Irrationale einlässt, dürfte Gefallen an dem Sechsteiler finden. Auch ein bisschen Gruseln sollte man abkönnen, denn Warnungen vor Gefahren gibt es immer wieder. So rät etwa Jessies frühere Freundin deren Tochter Mila (Purnima Grätz): "Pass' auf dich auf in dem Haus. Und mach keine Türen zu."