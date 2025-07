Einiges hat sich getan am nach dem Standortwechsel neu aufgebauten Spielplatz am Naturgarten-Gelände. Ursächlich für den Umzug war der Umstand, dass an dessen vormaligem Standort eine Einkaufsstätte in Form eines Tante Enso 24 Stunden-Marktes errichtet werden soll. Dies machte eine Verlegung erforderlich. Ein Standort wurde auf dem früheren Sportplatzgelände gefunden, auf dem vor zwei Jahren ein Naturpark angelegt worden war. Die Neueinrichtung nahm die Gemeinde zum Anlass, eine Erweiterung der Anlage ins Auge zu fassen.