Man könnte meinen, der Mann, der in Brattendorf (Landkreis Hildburghausen) einen Wehrmachtspanzer zum Kinderspielplatz machen will, sei ein Freund alten Militärgeräts, der diese Leidenschaft mit seinen Gästen teilt. Oder vielleicht, er sei ein Waffennarr, der ein zu junges Publikum anspricht. Ein Kinderfreund eventuell, der, ziemlich martialisch, dem Dorfleben Gutes tun will? Oder einfach ein rechtslastiger Mitbürger, den der Zweite Weltkrieg interessiert und der das offen zeigt?