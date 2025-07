Buxheim - In Schwaben hat ein nicht angeleinter Hund auf einem Spielplatz einen Elfjährigen mehrfach in die Wade gebissen. Die beiden Frauen, die den Hund mit auf den Spielplatz in Buxheim (Landkreis Unterallgäu) gebracht hätten, seien danach mitsamt Hund einfach gegangen, teilte die Polizei mit. Sie sollen sich demnach nicht um den verletzten Elfjährigen gekümmert haben.