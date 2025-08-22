Rund eine Million Euro sollte der Wasserspielplatz im Schlosspark Meiningen einst kosten, den sich die Stadtväter auf die Fahnen geschrieben hatten. Doch daraus wurde nichts, die erhofften Zuschüsse aus der Städtebauförderung blieben aus. Daraufhin holten der Bürgermeister und die Stadträte 2025 kleinere Sandförmchen heraus und planten eine reduzierte Variante. Denn eine neue Rutsche, Sandkasten und weitere Spielgeräte, Sitzgelegenheiten und anderes mehr sollten für den Nachwuchs schon neu entstehen, um den in die Jahre gekommenen Spielplatz attraktiver zu gestalten. Dafür plante die Stadt Ausgaben in Höhe von 450 000 Euro. Alles mit eigenem Geld finanziert, ohne Zuschüsse. Einen ersten Teilbetrag stellten die Stadtväter deshalb im Haushalt 2025 bereit: 280 000 Euro. Der Rest sollte nächstes Jahr kommen.