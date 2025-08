Umbauarbeiten haben begonnen

Aktuell stehe aber zunächst der große Umbau der Skistrecken an. Dieses Jahr kommt Bätz zufolge ein neuer Sessellift an den Hang. Auch der Parkplatz solle erweitert werden. Kommendes Jahr soll auch eine neue Piste entstehen. Strecken für Mountainbiker sollen instand gesetzt und teils neu gebaut werden. Erst danach mache es Sinn, Spielplätze oder dergleichen zu bauen, so Bätz. Es werde also mindestens 2027, bis die Pläne umgesetzt würden.