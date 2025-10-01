Im Bauausschuss hatte das Vorhaben zum Neubau des Spielplatzes im Meininger Schlosspark keine Mehrheit gefunden. Weder im Juni, noch im August bei der erneuten Debatte. Dennoch entschied sich der Stadtrat nun vor einigen Tagen in seiner Sitzung mehrheitlich dafür, den Neubau zu starten. Hauptargument: Dank unerwarteter Fördermittel muss die Kommune deutlich weniger Geld ausgeben als geplant: Nur 307.000 Euro statt der im Haushaltsplan einkalkulierten 450.000 Euro. Doch damit ist auch Zeitdruck verbunden. Die Fördergelder müssen noch dieses Jahr zum Großteil ausgegeben werden.