Eine Frau und drei Männer sind in der vergangenen Woche am Landgericht Meiningen wegen mehrerer Überfälle auf Spielotheken und eine Tankstelle in Thüringen und Bayern schuldig gesprochen worden. Drei Angeklagte sind wegen schweren Raubs und räuberischer Erpressung verurteilt – die 31-jährige Frau zu sechs Jahren, der 26-jährige Mann zu sieben Jahren, der 43-jährige Mann zu sechseinhalb Jahren Haft. Die zwei Jahre Freiheitsstrafe, verhängt gegen den 38-jährigen Mann wegen Beihilfe zu allen Straftaten, sind zur Bewährung ausgesetzt.