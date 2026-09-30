Spielfilm "Game of Thrones"-Film soll 2029 ins Kino kommen

Los Angeles - Das Filmstudio Warner Bros. hat einen Kinofilm zur Erfolgsserie "Game of Thrones" für 2029 angekündigt. "Game of Thrones: Aegon’s Conquest" soll im Juni 2029 auf die Leinwand kommen, wie US-Branchenblätter unter Berufung auf das Studio berichteten. Als Regisseur ist demnach der Brite Owen Harris an Bord, der unter anderem drei Folgen der Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" inszenierte, einem Ableger aus dem "Game of Thrones"-Universum, der im vorigen Januar beim Streamingdienst HBO Max startete.