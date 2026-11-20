Die Puzzle-Weltmeisterin hat schon so viele 500er-Puzzles von Ravensburger gemacht, dass sie mittlerweile den sogenannten Piece Cut wiedererkennt. So nennt man die Form, in der die Puzzles ausgestanzt sind. Die sei nämlich seit Jahren bei fast allen 500ern immer die gleiche, meint von Borstel. Deswegen hat sie auch das blaue gepresste Teil mit den drei Löchern und einem Nupsi sofort wiedererkannt. Bei Puzzles von anderen Herstellern sei sie aber genau so schnell, sagt sie.

Im Wettbewerb mit dem eigenen Bruder

Inzwischen sei auch ihre Familie im Puzzle-Fieber. Ihre Mutter und ihr Bruder nehmen nun auch an Wettbewerben teil. Ihr großer Bruder habe sich sogar für die Deutsche Meisterschaft angemeldet, die kommenden Februar in Pforzheim stattfindet. Bruder und Schwester treten also in direkter Konkurrenz gegeneinander an. Ob er wohl eine Chance gegen sie hat? "Nee", sagt von Borstel und lacht.

Im Paar-Wettbewerb gehe sie erneut mit ihrer Weltmeister-Partnerin Franziska Treber an den Start. "Den Titel wollen wir uns jetzt gerne auch noch holen." Ansonsten habe sie das Gefühl, könne sie sich zurücklehnen. "Ich habe mehr erreicht, als ich mir hätte erträumen können, als ich angefangen habe."