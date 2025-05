„Das geht nicht!“, ruft einer der Kommentatoren. „Hau ab, Junge!“, schiebt der andere besorgt hinterher. Es ist Samstag, schon richtig spät, etwa 23 Uhr. Doch für viele Studierende in Ilmenau ist die Nacht noch jung. Im Audimax der Technischen Universität sitzen an zwei großen Tischen zehn junge Männer, aufgeteilt in zwei Teams. Ihre Gesichter sind ernst und ihre Blicke auf Bildschirme gerichtet. Sie tragen große Kopfhörer. Einer von ihnen ist Julius Lerm. Auf seinem blauen T-Shirt steht „eSport“. Er gehört zum Team Rot. Im Hintergrund sind hektisches Klicken und Tischtennisspiel zu hören. Das Licht ist gedimmt. Doch die Monitore, Tastaturen und Bildschirme leuchten bunt.