Die Boote der Athletinnen und Athleten werden laut "L'Équipe" von Hundestaffeln und Tauchern untersucht. Im Wasser sollen zudem Sonargeräte und spezielle Barrieren für Schutz sorgen.

Sechs Kilometer über die Seine

Die Zeremonie startet um 19.30 Uhr und soll bis 23.15 Uhr dauern. Los geht es an der Pont d'Austerlitz und dann Richtung Westen bis zum Trocadéro am Eiffelturm. Die Parade fährt an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei, unter anderem dem Louvre und der Kathedrale Notre-Dame.

Auf 94 Booten werden die mehr als 200 Delegationen über die Seine fahren. Die Strecke ist sechs Kilometer lang. Die deutschen Teams sind auf dem siebten Boot. Die deutsche Fahne tragen Judoka Anna-Maria Wagner und Basketballer Dennis Schröder.

Das Organisationsteam verspricht eine riesige Show. Wer bei dem Spektakel auftritt, ist aber noch unklar. Gerüchten zufolge könnten Lady Gaga und Céline Dion von der Partie sein. Auch wer die Olympische Flamme entzündet und wo dies geschehen wird, ist noch ein Geheimnis.

Rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden direkt an den Seine-Ufern die Parade bestaunen. Unter den rund 120 offiziellen Staats- und Regierungsvertretern soll auch Bundeskanzler Olaf Scholz sein.

Wer aus Deutschland die Zeremonie verfolgen will, kann sie in der ARD und bei Eurosport schauen. In Paris können Fans an zahlreichen Orten Liveübertragungen unter freiem Himmel finden.