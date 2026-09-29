Spiele 2032 Brisbane und dann München? Wie Olympia eine Stadt verändert

Eine Lösung könnte vom Wasser kommen: Kreuzfahrtschiffe sollen helfen, die Lücke zu schließen. Brendan Connell vom Hafen von Brisbane sagte laut "Sydney Morning Herald", Ozeanriesen könnten als schwimmende Hotels dienen. Barcelona habe bei den Spielen 1992 vorgemacht, dass das funktioniere. Auch städtische Campingplätze und Unterkünfte an Vorort-Pubs sind im Gespräch. Airbnb verwies auf Paris 2024: Rund 400.000 Menschen hätten dort über die Plattform eine Unterkunft gebucht.

Rudern im Krokodilfluss

Und auch bei den Ruder- und Kanuwettbewerben läuft nicht alles rund. Austragungsort ist der Fitzroy River, etwa 600 Kilometer nördlich von Brisbane. Dort gibt es starke Strömungen - und Salzwasserkrokodile. Um den Standort gab es lange Debatten. Die Prüfung sei aber nun abgeschlossen und positiv ausgefallen, sagte Queenslands Regierungschef David Crisafulli zuletzt. "Es ist offiziell, unter Dach und Fach und besiegelt."

Wie groß die Gefahr wirklich ist, darüber streiten Fachleute. "Im Süßwasserabschnitt des Flusses gibt es nur sehr wenige Krokodile - ich glaube, wir haben in den letzten 40 Jahren vier entfernt - daher besteht dort keine große Gefahr", zitierte der Sender ABC den Krokodilexperten John Lever. Umweltwissenschaftler Craig Franklin hält den Fluss als Sportstätte dagegen für nicht vertretbar. "Es ist gefährlich, und die Folgen können tödlich sein."

Während Brisbane noch fast sechs Jahre Zeit hat, seine Probleme zu lösen, beginnt in Deutschland gerade die nächste Olympia-Debatte - auch wenn Krokodile dabei keine Rolle spielen. Was in Brisbane passiert, dürfte in München genau beobachtet werden. Denn aus dem Versprechen von Nachhaltigkeit und vorhandener Infrastruktur werden schnell milliardenteure Bauprojekte.