Spielautomaten Gewerkschaft fordert Schritte gegen illegales Glücksspiel

Außerdem plädieren die Gewerkschaft und der Verband dafür, die banden- und gewerbsmäßige Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels in eine Liste von Straftaten aufzunehmen, bei denen die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung erlaubt ist. Bei dieser Form der Überwachung darf die Polizei heimlich etwa "Staatstrojaner" - also Überwachungssoftware - auf einen Computer oder ein Smartphone der Verdächtigen installieren. Dann hilft es ihnen nicht mehr, wenn sie über verschlüsselte Chatprogramme und Internetanrufe mit ihrer Bande in Kontakt sind.