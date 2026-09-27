Spielautomaten Gewerkschaft fordert Schritte gegen illegales Glücksspiel

Berlin - Um illegal aufgestellten Spielautomaten und anderem illegalem Glücksspiel einen Riegel vorzuschieben, fordern Gewerkschafter und Branchenvertreter ein entschlossenes Eingreifen des Staats. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Verband Die Deutsche Automatenwirtschaft sprechen sich in einem gemeinsamen Forderungspapier dafür aus, die zuständigen Behörden besser zu vernetzen, moderne Technik einzusetzen und das Problem effektiver zu bekämpfen. Die Regulierung sollte geändert und der Vollzug gestärkt werden, um den Schwarzmarkt trockenzulegen.