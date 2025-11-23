Der Wintereinbruch hat die Spielpläne der Fußballer am Wochenende gehörig durcheinandergewirbelt. In allen Spielklassen hagelte es Spielausfälle – für diese Jahreszeit ist das allerdings nicht ungewöhnlich.
