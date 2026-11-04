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  6. Pokal-Achtelfinale: Bayern - Hertha bei RTL

Spielansetzungen Pokal-Achtelfinale: Bayern - Hertha bei RTL

Die Anstoßzeiten im DFB-Pokal stehen fest. Welche Spiele bei welchen Sendern zu sehen sind.

Spielansetzungen: Pokal-Achtelfinale: Bayern - Hertha bei RTL
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Noch 16 Mannschaften haben eine Chance auf dem DFB-Pokal. Foto: Soeren Stache/dpa

Frankfurt/Main - Drei Achtelfinal-Spiele des DFB-Pokals werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. RTL zeigt das Duell zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC am 1. Dezember (20.45 Uhr). Die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig ist am 2. Dezember (18.00 Uhr) im ZDF zu sehen, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am gleichen Tag (20.45 Uhr) in der ARD. 

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VfB - Dresden und Kiel - Köln zum Auftakt 

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund mit der zeitgenauen Ansetzung der Spiele mit. Sky überträgt wie gewohnt alle Begegnungen live im Pay-TV. Eröffnet wird die Runde der letzten 16 am 1. Dezember (18.00 Uhr) mit zwei Begegnungen: VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden und Holstein Kiel gegen den 1. FC Köln.