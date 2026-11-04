Frankfurt/Main - Drei Achtelfinal-Spiele des DFB-Pokals werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. RTL zeigt das Duell zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC am 1. Dezember (20.45 Uhr). Die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig ist am 2. Dezember (18.00 Uhr) im ZDF zu sehen, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am gleichen Tag (20.45 Uhr) in der ARD.