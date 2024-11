Spielabsage in Schweina: Partie der Gabriel-Elf fällt aus

Der Rasenplatz in der Schweinaer „Glücksbrunn-Arena“ hätte eine Partie mit fairen Bedingungen nicht hergegeben. Ein Ausweichen auf den Kunstrasenplatz in Bad Liebenstein ist aufgrund technischer Unzulänglichkeiten nicht möglich. So musste die Partie gegen den Tabellenzehnten abgesagt werden. Wann die Begegnung nachgeholt werden wird, ist noch offen.