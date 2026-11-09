„Ich pfeife jetzt schon 16 Jahre lang Fußballspiele, aber so etwas habe ich auch noch nicht gehabt“, sagte Schiedsrichter Maximilian Braun, der die Partie in Frankenheim leitete. „Ich musste das Spiel wegen der Sichtverhältnisse nach 33 Minuten abbrechen. Es herrschte dichter Nebel und es wurde, was die Sicht angeht, von Minute zu Minute schlimmer. Man muss von Tor zu Tor schauen können, und das war überhaupt nicht mehr der Fall.“