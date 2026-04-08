Spiel zwei für den VfB Suhl: Showdown in Schwerin?

Der Suhler Tross wollte, wie immer wenn er beim Rekordmeister zu Gast ist, im Schweriner „Haus des Sports“ Quartier beziehen. Dort hat auch der MV-Landessportbund sein Zuhause, und von hier sind es nur wenige Gehminuten bis in die Palmberg-Arena, die etwas über 2000 Zuschauer fasst und auch für Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen genutzt wird.