 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Regional

  6. Showdown in Schwerin?

Spiel zwei für den VfB Suhl Showdown in Schwerin?

Der VfB Suhl könnte bereits seinen ersten Matchball nutzen. Wenn nicht, bleibt ihm eine weitere Chance.

Spiel zwei für den VfB Suhl: Showdown in Schwerin?
1
Laszlo Hollosy und seine Mannschaft wollen auch in Schwerin wieder Zähne zeigen. Foto: Bastian Frank

Showdown in Schwerin? Schafft es Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen erstmals in seiner Vereinshistorie, ins Finale der Deutschen Meisterschaft einzuziehen?

Nach der Werbung weiterlesen

Gegen 13 Uhr war die Mannschaft des VfB Suhl am Dienstag Richtung Schwerin aufgebrochen. Dorthin, wo am Mittwoch das zweite Playoff-Halbfinalspiel gegen den SSC Palmberg Schwerin stattfindet. Anpfiff in der Arena in der Von-Flotow-Straße ist um 18 Uhr.

Nach einer letzten Trainingseinheit in der heimischen Wolfsgrube um 10.30 Uhr war es für Kapitänin Roosa Laakkonen, Mackenzie Foley und all die anderen auf die 530 Kilometer weite und entsprechend lange Reise in die Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns (MV) gegangen.

Unsere Empfehlung für Sie

Volleyball-Playoff-Halbfinale: Fünf Gründe, warum der VfB Suhl ins Finale einzieht

03.04.2026 10:00 Volleyball-Playoff-Halbfinale Fünf Gründe, warum der VfB Suhl ins Finale einzieht

VfB Suhl gegen Schweriner SC, Pokalsieger gegen Titelverteidiger: Das Playoff-Halbfinale verspricht Hochspannung. Doch die Vorzeichen haben sich verändert.

Bereits am Ostermontag – aus den ursprünglich verkündeten zwei freien Tagen war nichts geworden – hatte Chefcoach Laszlo Hollosy seine Mannschaft um 10 Uhr und noch einmal um 17 Uhr in die heimische Wolfsgrube zum Training gebeten.

Der Suhler Tross wollte, wie immer wenn er beim Rekordmeister zu Gast ist, im Schweriner „Haus des Sports“ Quartier beziehen. Dort hat auch der MV-Landessportbund sein Zuhause, und von hier sind es nur wenige Gehminuten bis in die Palmberg-Arena, die etwas über 2000 Zuschauer fasst und auch für Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen genutzt wird. 

Unsere Empfehlung für Sie

Stimmen zum Playoff-Wahnsinn: „Suhl hat uns komplett überrumpelt“

04.04.2026 23:12 Stimmen zum Playoff-Wahnsinn „Suhl hat uns komplett überrumpelt“

Der VfB Suhl schlägt den Schweriner SC mit 3:1. Doch was heißt das für das zweite Playoffspiel am Mittwoch? Wir haben die Stimmen.

Sollten die Suhlerinnen nach dem 3:1-Auftakterfolg auch das Spiel in Schwerin gewinnen, stünde es in der „best-of-three“-Serie 2:0 – der VfB würde erstmals ins Finale einziehen. Finalgegner wäre laut jetzigem Stand der Dresdner SC, der im anderen Halbfinale gegen Hauptrundensieger MTV Allianz Stuttgart ebenfalls mit 1:0 in Führung liegt und ab 19 Uhr zuhause den Finaleinzug perfekt machen kann.

Verwandeln die Suhlerinnen ihren Matchball nicht, bliebe ihnen eine weitere Chance in Spiel drei, das am Sonntag, 12. April, um 15.15 Uhr – dann wieder in der Suhler Wolfsgrube – stattfindet.