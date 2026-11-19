Angebote zur Versorgung für Menschen, die Hilfe suchen, seien global gesehen rar. Zudem fehle es Fachkräften häufig an den erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten. "Staatliche Stellen müssen deshalb jetzt erheblich in systematische Ansätze zur Entwicklung von Behandlungsmethoden, in die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal sowie in den Ausbau entsprechender Versorgungsangebote investieren." Wichtig seien auch Investitionen in die Forschung.

Regulierung soll schon beim Design ansetzen

Regulierungsmaßnahmen hätten sich bereits in vergleichbaren Bereichen bewährt, etwa bei Alkohol und Glücksspiel. Zudem gebe es bewährte Konzepte des Verbraucherschutzes und der Produktsicherheit, die Vorbild sein könnten. Anbieter digitaler Produkte sollten schon bei der Entwicklung Risiken für problematische Nutzung vermeiden. Weitere empfohlene Maßnahmen sind etwa Altersbeschränkungen und eine Offenlegung von Risiken.

In einem Begleitartikel in "The Lancet Psychiatry" gibt Hauptautorin Fineberg einen positiven Ausblick: "Die meisten Menschen kommen mit der Nutzung sozialer Medien zurecht, ohne dass ihnen allzu großer Schaden entsteht", sagt die Professorin für Psychiatrie. "Regulierung wird notwendig sein, und es sieht so aus, als werde sie kommen. Gleichzeitig verstehen junge Menschen immer besser, welche Probleme mit der Internetnutzung verbunden sein können." Sie glaube, dass sich in den kommenden Jahren das Gleichgewicht wieder stärker zugunsten der psychischen Gesundheit verschieben werde.