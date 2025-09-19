 
Spiel und Spaß in Oberhof Familienfest zum Weltkindertag

Zum Weltkindertag verwandelt sich der Kurpark Oberhof am Samstag in ein Paradies voller Spiel, Spaß und guter Laune.

 
Spiel und Spaß in Oberhof: Familienfest zum Weltkindertag
Natürlich gehören auch Reitpferde wieder zum Programm am Weltkindertag in Oberhof. Foto: Michael Bauroth

In ein Paradies voller Spiel, Spaß und guter Laune verwandelt sich am Samstag, den 20. September von 11 bis 19 Uhr der Kurpark Oberhof. Zum Weltkindertag sorgt ein buntes Programm für strahlende Kinderaugen und entspannte Stunden für die ganze Familie. Wer mag, kann sein Lieblings-Plüschfreund mitbringen und ihm beim Kuscheltier-Stopfen neues Leben geben. Eine besondere Freude für kleine Pferdefreunde bieten Schnupperkutschfahrten und Reitmöglichkeiten. Auch einen Zirkus-Workshop gibt es, bei dem sich jeder als Jongleur, Akrobat oder Zauberer versuchen kann.

Viel Spaß in Oberhof. Foto: michael bauroth

Hüpfburgen laden zum Toben und Spielen ein und eine Kinderdisko sorgt für coole Beats und Begeisterung. Weitere Programm-Höhepunkte sind 11 Uhr die Begrüßung durch Clown Hajo, der 11.30 Uhr mit seiner Living Puppets Show, Ada Pünktchen und die lustigen Klappmaul-Puppen aufwartet. Ab 12.30 Uhr ist Bilderbuch-Kino für Kinder ab etwa drei Jahren angedacht sowie 13.30 Uhr die Wiederholung der Puppen-Show mit Ada Pünktchen. 14.30 Uhr geht es weiter mit der Familien-Spielshow an der Videowand mit Preisverleihung und 15.30 Uhr mit „Sicherheit braucht Köpfchen“ und dem spielenden Lernen rund um den sicheren Schulweg. 16.30 Uhr begeistert erneut Clown Hajos Kinder-Disko-Videoshow. Und, wie sollte es in Oberhof anders sein, gibt es zwischendurch auch bei schönstem Spätsommerwetter die Gelegenheit zu einer kleinen Schneeballschlacht.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit sowohl süßen Leckereien als auch herzhaften Snacks. Alle Familien und Kinder aus Oberhof, der Umgebung und alle Urlaubsgäste sind ganz herzlich eingeladen, gemeinsam den Weltkindertag zu feiern. Es wird ein Tag voller Freude, Bewegung, Kreativität und Erinnerungsmomenten. „Bringt Freunde, Großeltern, Geschwister – und jede Menge gute Laune mit“, rät Thomas Schulz, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Oberhof, der sich gemeinsam mit den Teams des Ahorn Panorama Hotels Oberhof und des Hotels The Grand Green auf viele kleine und große Gäste freut.