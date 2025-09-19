Spiel und Spaß in Oberhof: Familienfest zum Weltkindertag

In ein Paradies voller Spiel, Spaß und guter Laune verwandelt sich am Samstag, den 20. September von 11 bis 19 Uhr der Kurpark Oberhof. Zum Weltkindertag sorgt ein buntes Programm für strahlende Kinderaugen und entspannte Stunden für die ganze Familie. Wer mag, kann sein Lieblings-Plüschfreund mitbringen und ihm beim Kuscheltier-Stopfen neues Leben geben. Eine besondere Freude für kleine Pferdefreunde bieten Schnupperkutschfahrten und Reitmöglichkeiten. Auch einen Zirkus-Workshop gibt es, bei dem sich jeder als Jongleur, Akrobat oder Zauberer versuchen kann.