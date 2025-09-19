Spiel und Spaß in Oberhof: Familienfest zum Weltkindertag

Viel Spaß in Oberhof. Foto: michael bauroth

Hüpfburgen laden zum Toben und Spielen ein und eine Kinderdisko sorgt für coole Beats und Begeisterung. Weitere Programm-Höhepunkte sind 11 Uhr die Begrüßung durch Clown Hajo, der 11.30 Uhr mit seiner Living Puppets Show, Ada Pünktchen und die lustigen Klappmaul-Puppen aufwartet. Ab 12.30 Uhr ist Bilderbuch-Kino für Kinder ab etwa drei Jahren angedacht sowie 13.30 Uhr die Wiederholung der Puppen-Show mit Ada Pünktchen. 14.30 Uhr geht es weiter mit der Familien-Spielshow an der Videowand mit Preisverleihung und 15.30 Uhr mit „Sicherheit braucht Köpfchen“ und dem spielenden Lernen rund um den sicheren Schulweg. 16.30 Uhr begeistert erneut Clown Hajos Kinder-Disko-Videoshow. Und, wie sollte es in Oberhof anders sein, gibt es zwischendurch auch bei schönstem Spätsommerwetter die Gelegenheit zu einer kleinen Schneeballschlacht.