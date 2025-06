Kurz vor dem Beginn der Sommerferien hatten die Biathlon-Trainer am Bundesstützpunkt in Oberhof die Athleten zu einem gemeinsamen Spaß-Wettkampf der verschiedenen Altersklassen von den Schülern bis zu den Olympia-Kadern eingeladen. Neun Vierer-Teams nahmen neun Station mit biathlonspezifischen Anforderungen, aber auch mit anderen Aufgaben wie Darts und oder eine Quizshow in Angriff. „Es war ein buntes Portfolio aus vielen Aufgaben und alle hatten Spaß. Es gab auch einen Sieg und Platzierte, die Besten wurde prämiert“, sagte Stützpunkttrainer Erik Lesser. Während der Ex-Weltmeister und Co-Bundestrainer Jens Filbrich die neun Staffeln auf die Abenteuer-Reise schickten (links), motivierten Danilo Riethmüller (oben/hinten) beim Jägerspiel oder Vanessa Voigt (unten) beim Schießen ihre Mitstreiter.